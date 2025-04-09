Мать и сына спасли из горящей квартиры пожарные в Харькове (фото)
Двоих человек спасли пожарные в Слободском районе Харькова, сообщили в ГСЧС.
Бытовой пожар в жилой 16-этажке на ул. Полевая Слободского района начался в 16:54.
Когда спасатели прибыли в квартиру на 11 этаже, горела жилая комната на площади 7 м². Пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам экстренной помощи 55-летнего мужчину и 89-летнюю женщину.
В 17.13 пожар локализовали и в 17.24 полностью ликвидировали.
Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих человек спасли пожарные в Слободском районе Харькова, сообщили в ГСЧС.".