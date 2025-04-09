Мать и сына спасли из горящей квартиры пожарные в Харькове (фото)

Двоих человек спасли пожарные в Слободском районе Харькова, сообщили в ГСЧС.

Бытовой пожар в жилой 16-этажке на ул. Полевая Слободского района начался в 16:54.

Когда спасатели прибыли в квартиру на 11 этаже, горела жилая комната на площади 7 м². Пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам экстренной помощи 55-летнего мужчину и 89-летнюю женщину.

В 17.13 пожар локализовали и в 17.24 полностью ликвидировали.

Причину возгорания устанавливают.