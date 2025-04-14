Взрыв в Харькове: Терехов сообщил подробности о «прилете»
В Харькове около 05:30 утра 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим тревогу объявили из-за угрозы атаки «Шахедов».
Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по гражданскому предприятию в Салтовском районе.
«Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — тысяча метров. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил мэр города.
Воздушная тревога в Харькове продолжается с 04:56. Утром к угрозе атаки БпЛА добавились пуски КАБов российской тактической авиацией.
Читайте также: Уже 34 погибших и 117 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, пожары, прилет, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв в Харькове: Терехов сообщил подробности о «прилете»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 06:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 05:30 утра 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим тревогу объявили из-за угрозы атаки «Шахедов»".