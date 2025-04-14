Взрыв в Харькове: Терехов сообщил подробности о «прилете»

В Харькове около 05:30 утра 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим тревогу объявили из-за угрозы атаки «Шахедов».

Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по гражданскому предприятию в Салтовском районе.

«Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — тысяча метров. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил мэр города.

Воздушная тревога в Харькове продолжается с 04:56. Утром к угрозе атаки БпЛА добавились пуски КАБов российской тактической авиацией.