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Взрыв в Харькове: Терехов сообщил подробности о «прилете»

Происшествия 06:40   14.04.2025
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил подробности о «прилете»

В Харькове около 05:30 утра 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим тревогу объявили из-за угрозы атаки «Шахедов».

Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по гражданскому предприятию в Салтовском районе.

«Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — тысяча метров. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил мэр города.

Воздушная тревога в Харькове продолжается с 04:56. Утром к угрозе атаки БпЛА добавились пуски КАБов российской тактической авиацией.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 06:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 05:30 утра 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим тревогу объявили из-за угрозы атаки «Шахедов»".