Две женщины погибли – россияне ударили из РСЗО по Купянску на Харьковщине

Об ударе по Купянску сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10м². К сожалению, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что 12 апреля россияне попали в жилой дом в Купянске. Пожара не было, в результате обстрела разрушен дом и пострадали 5 человек. Пострадавшие: 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя и 52-летняя женщина. Из-под завалов разрушенного дома деблокирован 35-летний мужчина. Его госпитализировали.