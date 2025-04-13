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Две женщины погибли – россияне ударили из РСЗО по Купянску на Харьковщине

Происшествия 11:11   13.04.2025
Оксана Якушко
Две женщины погибли – россияне ударили из РСЗО по Купянску на Харьковщине Фото: Олег Синегубов / Телеграм

Об ударе по Купянску сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10м². К сожалению, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины», — рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что 12 апреля россияне попали в жилой дом в Купянске. Пожара не было, в результате обстрела разрушен дом и пострадали 5 человек. Пострадавшие: 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя и 52-летняя женщина. Из-под завалов разрушенного дома деблокирован 35-летний мужчина. Его госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе по Купянску сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".