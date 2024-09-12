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Масштабный пожар в Изюмских лесах ликвидировали — ГСЧС

Происшествия 09:12   12.09.2024
Оксана Горун
Масштабный пожар в Изюмских лесах ликвидировали — ГСЧС

Утром 12 сентября спасатели Харьковщины сообщили: пожар у села Студенок, который бушевал с прошлой недели, потушили.

«В 18:00 11 сентября ликвидирован масштабный лесной пожар вблизи села Студенок Оскольской громады, который только на территории Харьковщины уничтожил более 230 домов и других зданий, повредил 1620 га лесного массива, стал причиной травмирования семи человек», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что за минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 24 пожара в экосистемах. В результате одного из них пострадал 40-летний мужчина. В целом спасатели выезжали ликвидировать 36 пожаров (один из них возник из-за обстрела).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 сентября спасатели Харьковщины сообщили: пожар у села Студенок, который бушевал с прошлой недели, потушили".