Масштабный пожар в Изюмских лесах ликвидировали — ГСЧС

Утром 12 сентября спасатели Харьковщины сообщили: пожар у села Студенок, который бушевал с прошлой недели, потушили.

«В 18:00 11 сентября ликвидирован масштабный лесной пожар вблизи села Студенок Оскольской громады, который только на территории Харьковщины уничтожил более 230 домов и других зданий, повредил 1620 га лесного массива, стал причиной травмирования семи человек», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что за минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 24 пожара в экосистемах. В результате одного из них пострадал 40-летний мужчина. В целом спасатели выезжали ликвидировать 36 пожаров (один из них возник из-за обстрела).