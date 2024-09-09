Масштабный лесной пожар на Харьковщине: в ГСЧС рассказали, как все происходило

Пять человек пострадали из-за масштабного пожара, который 2 сентября пришел на Харьковщину из Донецкой области и продолжает бушевать в Изюмском районе.

Получили травмы два жителя села Студенок Оскольской громады. 2 сентября от взрыва — пожар вызвал детонацию боеприпасов — пострадал спасатель ГСЧС, а 5 сентября вблизи села Крымки Донецкой области трое спасателей с Харьковщины, которые ехали тушить огонь, получили ранения в результате подрыва автоцистерны на взрывоопасном предмете, рассказал на брифинге начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

«В автоцистерне было трое наших сотрудников. Это произошло вблизи населенного пункта Крымки Донецкой области, но в лесном массиве Харьковской области. Их сразу доставили в медучреждение Донецкой области. Двое наших сотрудников получили контузии, непростые. Они были перемещены из лечебного учреждения Донецкой области и сейчас проходят лечение в наших учреждениях. И у одного сотрудника сломана нога. Поэтому такая сложная операция у него была проведена ночью. На следующий день мы его также переместили в лечебное учреждение в Харькове. Сейчас все получают то лечение, которое необходимо», — рассказал Астахов.

Он отметил, что ликвидация этого пожара продолжается. К тушению привлекаются силы и средства Харьковского, Полтавского, Днепропетровского и Черниговского гарнизонов ГСЧС. В пределах Харьковской области огонь уничтожил 1650 гектаров леса. Из села Студенок самостоятельно или путем организованной эвакуации в целом выехали 705 человек.

«Огонь быстро распространялся. Это был верховой лесной пожар. Этому способствовала сухая жаркая погода, сильные порывы ветра. К тому же высокая температура горения вызвала интенсивную детонацию различных взрывных устройств, которые враг оставил во время оккупации в лесу на границе с населенным пунктом. Из лесного массива огонь перекинулся на село Студенок Оскольской громады, уничтожив 302 здания и травмировав двух местных жителей. В 12:14 5 сентября спасатели ликвидировали пожар в пределах населенного пункта, спасши от огня 492 здания», — сообщил глава ГСЧС региона.

Кроме этого лесного пожара на Харьковщине продолжается ликвидация еще шести. За минувшую неделю в природных экосистемах региона возникли 603 пожара, из них 24 лесных. Всего выгорело около 2200 гектаров. В результате этих пожаров 11 человек получили травмы и ожоги. 55 пожаров вызвали военные РФ своими обстрелами, выжегши более 1760 гектаров украинских земель.

Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в населенный пункт возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.