Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование

В ГСЧС сообщили: сейчас саперы разминируют леса и населенные пункты в Изюмском районе — там, где бушевал масштабный лесной пожар. Боеприпасы, раскаленные огнем, взрывались и разлетались в разные стороны.

«Пожар охватил территорию Изюмского лесного хозяйства, и в частности нанес ущерб селу Студенок. Во время его тушения были слышны взрывы, свидетельствующие о детонации и разлете вражеских взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Заместитель начальника группы механизированного разминирования Ян Пушкар отметил: первым саперы проверили дорогу — чтобы обеспечить проезд автоцистерн и другого автотранспорта пожарных. Сейчас проверяют всю местность.

«У нас есть металлодетекторы. Мы осуществляем визуальный поиск на территории, где были возможны вылеты самих боеприпасов. Грузим на специальную машину и транспортируем на специальную площадку. Далее производится уничтожение контролируемым взрывом», — рассказал Пушкар.