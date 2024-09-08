Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование
В ГСЧС сообщили: сейчас саперы разминируют леса и населенные пункты в Изюмском районе — там, где бушевал масштабный лесной пожар. Боеприпасы, раскаленные огнем, взрывались и разлетались в разные стороны.
«Пожар охватил территорию Изюмского лесного хозяйства, и в частности нанес ущерб селу Студенок. Во время его тушения были слышны взрывы, свидетельствующие о детонации и разлете вражеских взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Заместитель начальника группы механизированного разминирования Ян Пушкар отметил: первым саперы проверили дорогу — чтобы обеспечить проезд автоцистерн и другого автотранспорта пожарных. Сейчас проверяют всю местность.
Читайте также: Леса Харьковщины в огне: в ГСЧС назвали локации десяти пожаров в области
«У нас есть металлодетекторы. Мы осуществляем визуальный поиск на территории, где были возможны вылеты самих боеприпасов. Грузим на специальную машину и транспортируем на специальную площадку. Далее производится уничтожение контролируемым взрывом», — рассказал Пушкар.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский лесхоз, леса, пожары, разминирование, розмінування, студенок;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 21:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили: сейчас саперы разминируют леса и населенные пункты в Изюмском районе — там, где бушевал масштабный лесной пожар. Боеприпасы, раскаленные огнем, взрывались и разлетались в разные стороны".