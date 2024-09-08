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Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование

Общество 21:40   08.09.2024
Оксана Горун
Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование

В ГСЧС сообщили: сейчас саперы разминируют леса и населенные пункты в Изюмском районе — там, где бушевал масштабный лесной пожар. Боеприпасы, раскаленные огнем, взрывались и разлетались в разные стороны.

«Пожар охватил территорию Изюмского лесного хозяйства, и в частности нанес ущерб селу Студенок. Во время его тушения были слышны взрывы, свидетельствующие о детонации и разлете вражеских взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Заместитель начальника группы механизированного разминирования Ян Пушкар отметил: первым саперы проверили дорогу — чтобы обеспечить проезд автоцистерн и другого автотранспорта пожарных. Сейчас проверяют всю местность.

разминирование в лесу

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«У нас есть металлодетекторы. Мы осуществляем визуальный поиск на территории, где были возможны вылеты самих боеприпасов. Грузим на специальную машину и транспортируем на специальную площадку. Далее производится уничтожение контролируемым взрывом», — рассказал Пушкар.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили: сейчас саперы разминируют леса и населенные пункты в Изюмском районе — там, где бушевал масштабный лесной пожар. Боеприпасы, раскаленные огнем, взрывались и разлетались в разные стороны".