Боєприпаси з Ізюмських лісів розлетілися під час пожежі: триває розмінування

У ДСНС повідомили: зараз сапери розміновують ліси та населені пункти в Ізюмському районі – там, де вирувала масштабна лісова пожежа. Боєприпаси, розпечені вогнем, вибухали та розліталися в різні боки.

“Пожежа охопила територію Ізюмського лісового господарства, і зокрема завдала шкоди селу Студенок. Під час її гасіння було чутно вибухи, що свідчить про детонацію та розліт ворожих вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Заступник начальника групи механізованого розмінування Ян Пушкар зазначив: першою сапери перевірили дорогу – щоб забезпечити проїзд автоцистерн та іншого автотранспорту вогнеборців. Наразі перевіряють усю місцевість.

“У нас є металодетектори. Ми здійснюємо візуальний пошук на території, де були можливі вильоти самих боєприпасів. Завантажуємо на спеціальну машину та транспортуємо на спеціальний майданчик. Далі здійснюється знищення контрольованим вибухом”, – розповів Пушкар.