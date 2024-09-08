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Боєприпаси з Ізюмських лісів розлетілися під час пожежі: триває розмінування

Репортаж 21:40   08.09.2024
Оксана Горун
Боєприпаси з Ізюмських лісів розлетілися під час пожежі: триває розмінування

У ДСНС повідомили: зараз сапери розміновують ліси та населені пункти в Ізюмському районі – там, де вирувала масштабна лісова пожежа. Боєприпаси, розпечені вогнем, вибухали та розліталися в різні боки.

“Пожежа охопила територію Ізюмського лісового господарства, і зокрема завдала шкоди селу Студенок. Під час її гасіння було чутно вибухи, що свідчить про детонацію та розліт ворожих вибухонебезпечних предметів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Заступник начальника групи механізованого розмінування Ян Пушкар зазначив: першою сапери перевірили дорогу – щоб забезпечити проїзд автоцистерн та іншого автотранспорту вогнеборців. Наразі перевіряють усю місцевість.

розмінування у лісі

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“У нас є металодетектори. Ми здійснюємо візуальний пошук на території, де були можливі вильоти самих боєприпасів. Завантажуємо на спеціальну машину та транспортуємо на спеціальний майданчик. Далі здійснюється знищення контрольованим вибухом”, – розповів Пушкар.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили: зараз сапери розміновують ліси та населені пункти в Ізюмському районі – там, де вирувала масштабна лісова пожежа. Боєприпаси, розпечені вогнем, вибухали та розліталися в різні боки".