Ліси Харківщини у вогні: у ДСНС назвали локації десяти пожеж в області
Десять лісових пожеж вирували на Харківщині станом на 14:00 7 вересня, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
☑️поблизу села Студенок Ізюмського району горить ліс на площі 1650 га;
☑️поблизу села Скрипаї Чугуївського району горить ліс на площі 600 га;
☑️поблизу села Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району — пожежа на площі 0,4 га;
☑️неподалік селища Борова Ізюмського району вирують дві лісові пожежі на загальній площі 2 га;
☑️неподалік села Підлиман Борівської громади Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 0,4 га;
☑️поблизу села Богуславка Борівської громади ізюмського району горить ліс на площі понад 2 га;
☑️поблизу села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району горить хвойна підстилка на площі 0,5 га;
☑️поблизу селища Васищеве Харківського району горить хвойна підстилка на площі 1 га.
☑️поблизу селища Ківшарівка Куп’янського району — пожежа на площі 1 га.
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Нагадаємо, масштабна лісова пожежа виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкали 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також загрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 15:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять лісових пожеж вирували на Харківщині станом на 14:00 7 вересня, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".