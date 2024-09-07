Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)

Масштабну лісову пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували. На території НПП «Святі гори» – на площі 6 тисяч гектарів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 гектарів, але поширення вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг для запобігання повторному загорянню, зазначають рятувальники в ранковому зведенні.

Поблизу села Студенок Оскільської громади Харківської області пожежу локалізували на площі 1650 гектарів.

«До пожежогасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників», — нагадали у ДСНС.

Минулої доби на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж, які виникли від ворожих обстрілів. Вони сталися у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Більшість почалася після «прильотів» по відкритій місцевості та лісових масивах. Загалом ворожі обстріли випалили понад 5 гектарів сухої трави та хвойної підстилки.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкали 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також загрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.