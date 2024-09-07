Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)

Події 08:12   07.09.2024
Олена Нагорна
Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)

Масштабну лісову пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували. На території НПП «Святі гори» – на площі 6 тисяч гектарів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 гектарів, але поширення вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг для запобігання повторному загорянню, зазначають рятувальники в ранковому зведенні.

Поблизу села Студенок Оскільської громади Харківської області пожежу локалізували на площі 1650 гектарів.

«До пожежогасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників», — нагадали у ДСНС.

Минулої доби на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж, які виникли від ворожих обстрілів. Вони сталися у Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Більшість почалася після «прильотів» по відкритій місцевості та лісових масивах. Загалом ворожі обстріли випалили понад 5 гектарів сухої трави та хвойної підстилки.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкали 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також загрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.

Читайте також: Що залишила від села на Харківщині лісова пожежа: відео з коптера

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 7 вересня: обстановка на фронті від DeepState і ISW
Головні новини Харкова 7 вересня: обстановка на фронті від DeepState і ISW
07.09.2024, 09:27
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
По Харкову ворог не бив, в області за добу – вісім постраждалих від обстрілів
По Харкову ворог не бив, в області за добу – вісім постраждалих від обстрілів
07.09.2024, 09:08
Генштаб: знову зросла кількість боїв на Куп’янському напрямку – 27 за добу
Генштаб: знову зросла кількість боїв на Куп’янському напрямку – 27 за добу
07.09.2024, 08:39
Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)
Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)
07.09.2024, 08:12

Новини за темою:

17:18
Дим у районі Журавлівки в Харкові: пожежники повідомили, що горить (фото)
21:12
Під Ізюмом евакуація, горять 1200 га лісу: хто винен у пожежах на Харківщині
18:59
На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)
11:10
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
16:00
Пожежа у Харкові: евакуювали 15 мешканців житлового будинку

Ви читали новину: «Масштабну пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну лісову пожежу на Харківщині та Донеччині локалізували. На території НПП «Святі гори» – на площі 6 тисяч гектарів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".