Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)

Происшествия 08:12   07.09.2024
Елена Нагорная
Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)

Масштабный лесной пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали. На территории НПП «Святые горы» — на площади 6 тысяч гектаров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки на площади 130 гектаров, но распространение огня не наблюдается. Проводится мониторинг оперативной обстановки для предотвращения повторного возгорания, отмечают спасатели в утренней сводке.

Вблизи села Студенок Оскольской громады Харьковской области пожар локализовали на площади 1650 гектаров.

«К пожаротушению были привлечены силы и средства Харьковского, Полтавского, Днепропетровского, Донецкого, Луганского и Черкасского гарнизонов ГСЧС. Всего 71 единица основной и вспомогательной техники, пожарный поезд и 245 спасателей личного состава», — напомнили в ГСЧС.

Всего за минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали девять пожаров, которые возникли от вражеских обстрелов. Они произошли в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Большинство началось после «прилетов» по открытой местности и лесным массивам. В целом вражеские обстрелы выжгли более 5 гектаров сухой травы и хвойной подстилки.

Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.

Читайте также: Что оставил от села на Харьковщине лесной пожар: видео с коптера

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории
07.09.2024, 06:00
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка
06.09.2024, 19:10
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
07.09.2024, 09:08
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
07.09.2024, 07:24
Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)
Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)
07.09.2024, 08:12
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте от DeepState и ISW
Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте от DeepState и ISW
07.09.2024, 09:27

Новости по теме:

17:18
Дым в районе Журавлевки в Харькове: пожарные сообщили, что горит (фото)
21:12
Под Изюмом эвакуация, горят 1200 га леса: кто виноват в пожарах на Харьковщине
18:59
На Харьков скинули полутонные ФАБы: как тушили гаражный кооператив (видео)
11:10
Пожарные потушили 2 пожара, возникшие из-за обстрелов РФ в Харьковской области
16:00
Пожар в Харькове: эвакуировали 15 жителей жилого дома

Вы читали новость: «Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный лесной пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали. На территории НПП «Святые горы» — на площади 6 тысяч гектаров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".