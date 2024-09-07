Масштабный пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали (фото)

Масштабный лесной пожар на Харьковщине и Донетчине локализовали. На территории НПП «Святые горы» — на площади 6 тысяч гектаров, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки на площади 130 гектаров, но распространение огня не наблюдается. Проводится мониторинг оперативной обстановки для предотвращения повторного возгорания, отмечают спасатели в утренней сводке.

Вблизи села Студенок Оскольской громады Харьковской области пожар локализовали на площади 1650 гектаров.

«К пожаротушению были привлечены силы и средства Харьковского, Полтавского, Днепропетровского, Донецкого, Луганского и Черкасского гарнизонов ГСЧС. Всего 71 единица основной и вспомогательной техники, пожарный поезд и 245 спасателей личного состава», — напомнили в ГСЧС.

Всего за минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали девять пожаров, которые возникли от вражеских обстрелов. Они произошли в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Большинство началось после «прилетов» по открытой местности и лесным массивам. В целом вражеские обстрелы выжгли более 5 гектаров сухой травы и хвойной подстилки.

Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.