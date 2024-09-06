Что оставил от села на Харьковщине лесной пожар: видео с коптера

Выгорело около половины села Студенок на Харьковщине. Там бушевал пожар, пришедший лесами из Донецкой области. Видео с места опубликовал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Каждый сантиметр территории исследуем после пожара в селе Студенок на Изюмщине. С земли и с воздуха задействовали дроны, а следователи обходят каждый двор. Уничтожены или повреждены пламенем здесь триста восемь домов – это почти половина села. Сгорело и здание старостата», — сообщил Болвинов.

Он отметил, что полиция работает с теми, кто потерял жилье. Люди обращаются, чтобы получить статус потерпевших.

Видео: Сергей Болвинов/facebook

«Пожар начался с лесхоза в Донецкой области. А из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска быстро перекинулся на Студенок. Причины возгорания выясняют наши коллеги из Донецкой полиции, с ними мы постоянно на связи», — дополнил главный следователь Харьковской области.

Напомним, в этом районе продолжается масштабный лесной пожар — он возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где жило 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.