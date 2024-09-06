Трое спасателей с Харьковщины ранены: на мине подорвалась автоцистерна (фото)

Трое спасателей из Харьковской области пострадали в соседней Донецкой, где тушили масштабный лесной пожар.

«Пожарная автоцистерна, на которой они работали, взорвалась на вражеском взрывоопасном предмете. Чрезвычайники госпитализированы в больницу», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Происшествие случилось вечером 5 сентября в с. Крымки Краматорского района, уточнили в ГСЧС. Этот населенный пункт находится неподалеку от админграницы между Харьковской и Донецкой областями и сел Оскол и Студенок.

Напомним, в этом районе продолжается масштабный лесной пожар — он возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где жило 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.