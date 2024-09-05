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Более 180 эвакуированных вернулись после пожара в село Студенок Харьковщины

Происшествия 13:11   05.09.2024
Оксана Якушко
Более 180 эвакуированных вернулись после пожара в село Студенок Харьковщины Фото: Олег Синегубов / Телеграмм

Пожар в результате обстрелов россиян разрушил более 130 домовладений села Студенок, где проживали 205 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Несмотря на значительные разрушения, жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись.
ХОВА создала гуманитарный штаб, где людей снабжают необходимой гуманитарной помощью.

Возобновила работу амбулатория общей практики семейной медицины, где работают врачи и гуманитарные организации оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Каждый день жителей снабжает горячими обедами World Central Kitchen.

Балаклейское, Изюмское, Барвинковское, Куньевское, Донецкое территориальные громады, международные партнеры предоставили продуктовые наборы, средства гигиены, вещи первой необходимости.

В селе возобновили электроснабжение.

Сотрудники сельсовета продолжают собирать информацию о потребностях населения. Изюмский РВА и Оскольский СВА ведут работу по предоставлению компенсации за поврежденное жилье в селе Студенок.

Фото: Олег Синегубов / Телеграмм
Фото: Олег Синегубов / Телеграмм
Фото: Олег Синегубов / Телеграмм
Фото: Олег Синегубов / Телеграмм
Фото: Олег Синегубов / Телеграмм

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в результате обстрелов россиян разрушил более 130 домовладений села Студенок, где проживали 205 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".