Более 180 эвакуированных вернулись после пожара в село Студенок Харьковщины

Пожар в результате обстрелов россиян разрушил более 130 домовладений села Студенок, где проживали 205 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Несмотря на значительные разрушения, жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись.

ХОВА создала гуманитарный штаб, где людей снабжают необходимой гуманитарной помощью.

Возобновила работу амбулатория общей практики семейной медицины, где работают врачи и гуманитарные организации оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Каждый день жителей снабжает горячими обедами World Central Kitchen.

Балаклейское, Изюмское, Барвинковское, Куньевское, Донецкое территориальные громады, международные партнеры предоставили продуктовые наборы, средства гигиены, вещи первой необходимости.

В селе возобновили электроснабжение.

Сотрудники сельсовета продолжают собирать информацию о потребностях населения. Изюмский РВА и Оскольский СВА ведут работу по предоставлению компенсации за поврежденное жилье в селе Студенок.

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали.