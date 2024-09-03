Пожар уничтожил больше половины села Студенок на Харьковщине, его локализовали
Масштабный пожар на территории Оскольской громады Изюмского района Харьковской области локализовали.
В селе Студенок огонь уничтожил более половины домов — около 250, из населенного пункта эвакуировали более 600 человек, сообщил по итогам заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что пожар пришел на Харьковщину из Донецкой области и является следствием российской агрессии, поэтому все владельцы уничтоженных огнем домов смогут получить компенсацию по программе «єВідновлення». Также Синегубов отметил, что экстренные службы работают над актуализацией эвакуационных маршрутов и мероприятий, чтобы обезопасить людей в зоне возможного риска.
«Очень важно, что этот пожар не прекращен полностью, и риск у нас пока сохраняется для села Оскол», — подчеркнул начальник ХОВА.
Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, оскол, пожары, студенок;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 17:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар на территории Оскольской громады Изюмского района Харьковской области локализовали.".