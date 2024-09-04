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Синегубов показал, как выгорел лес на Харьковщине (видео)

Происшествия 08:37   04.09.2024
Оксана Горун
Синегубов показал, как выгорел лес на Харьковщине (видео) Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября опубликовал свежие данные о пожаре в Изюмских лесах, а также — фото и видео с места.

«Относительно ликвидации последствий пожара в Оскольской громаде. Пожар локализован. Ликвидация последствий продолжается. Площадь пострадавших лесных насаждений – 1520 Га. Задействовано 285 человек личного состава и 88 единиц техники. На месте работают Комиссии по ликвидации последствий и фиксации ущерба граждан», — написал Синегубов в telegram утром 4 сентября.

Видео: Олег Синегубов/telegram

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали.

Читайте также: Масштабный пожар в лесах Харьковщины: горят уже более 1500 га — ГСЧС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября опубликовал свежие данные о пожаре в Изюмских лесах, а также — фото и видео с места".