Синегубов показал, как выгорел лес на Харьковщине (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября опубликовал свежие данные о пожаре в Изюмских лесах, а также — фото и видео с места.
«Относительно ликвидации последствий пожара в Оскольской громаде. Пожар локализован. Ликвидация последствий продолжается. Площадь пострадавших лесных насаждений – 1520 Га. Задействовано 285 человек личного состава и 88 единиц техники. На месте работают Комиссии по ликвидации последствий и фиксации ущерба граждан», — написал Синегубов в telegram утром 4 сентября.
Видео: Олег Синегубов/telegram
Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: изюмский район, ліс, лес, лесной пожар, новости Харькова, пожары, синегубов, студенок;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 4 сентября опубликовал свежие данные о пожаре в Изюмских лесах, а также — фото и видео с места".