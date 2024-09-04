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Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)

Події 08:37   04.09.2024
Оксана Горун
Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 вересня опублікував свіжі дані щодо пожежі в Ізюмських лісах, а також фото та відео з місця.

“Щодо ліквідації наслідків пожежі в Оскільській громаді. Пожежа локалізована. Ліквідація наслідків триває. Площа постраждалих лісових насаджень – 1520 Га. Задіяні 285 чоловік особового складу та 88 одиниць техніки. На місці працюють Комісії по ліквідації наслідків та фіксації збитків громадян”, – написав Синєгубов в телеграмі.

Відео: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували.

Читайте також: Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га — ДСНС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 вересня опублікував свіжі дані щодо пожежі в Ізюмських лісах, а також фото та відео з місця".