Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 4 вересня опублікував свіжі дані щодо пожежі в Ізюмських лісах, а також фото та відео з місця.

“Щодо ліквідації наслідків пожежі в Оскільській громаді. Пожежа локалізована. Ліквідація наслідків триває. Площа постраждалих лісових насаджень – 1520 Га. Задіяні 285 чоловік особового складу та 88 одиниць техніки. На місці працюють Комісії по ліквідації наслідків та фіксації збитків громадян”, – написав Синєгубов в телеграмі.

Відео: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували.