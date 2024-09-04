Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га – ДСНС
Вранці 4 вересня в ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про ситуацію в Ізюмському районі, куди перекинулась лісова пожежа з Донецької області.
“Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади, яка розповсюдилась з Донецької області на Харківщину 2 вересня. Загальна площа горіння в межах Харківської області складає понад 1500 га. У населеному пункті вогнем знищено понад 230 будинків та будівель. 3 вересня о 17:28 в ньому вдалося локалізувати пожежу. Постраждали дві особи, в тому числі рятувальник ДСНС”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Наразі вогонь гасять рятувальники з чотирьох областей України (харків’янам допомагають колеги з Полтавського, Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів ДСНС). На місці 253 вогнеборці, 22 співробітники лісгоспу, 77 одиниць техніки ДСНС та ще вісім – лісництв.
Загалом в області за добу зафіксували 90 пожеж в екосистемах, сім із них виникли через обстріли: чотири лісові, три – на відкритих просторах у населених пунктах.
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“Загальна площа випаленої ворогом землі склала понад 7 га”, – зазначили в ДСНС.
Ще одна пожежа через обстріли була в селі Новоосинове Курилівської громади, горіла приватна оселя, обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский район, лесной пожар, новини Харкова, пожежа, студенок;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 вересня в ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про ситуацію в Ізюмському районі, куди перекинулась лісова пожежа з Донецької області".