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Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га – ДСНС

Події 07:55   04.09.2024
Оксана Горун
Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га – ДСНС Фото: Ізюм LIVE/фейсбук

Вранці 4 вересня в ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про ситуацію в Ізюмському районі, куди перекинулась лісова пожежа з Донецької області.

“Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади, яка розповсюдилась з Донецької області на Харківщину 2 вересня. Загальна площа горіння в межах Харківської області складає понад 1500 га. У населеному пункті вогнем знищено понад 230 будинків та будівель. 3 вересня о 17:28 в ньому вдалося локалізувати пожежу. Постраждали дві особи, в тому числі рятувальник ДСНС”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наразі вогонь гасять рятувальники з чотирьох областей України (харків’янам допомагають колеги з Полтавського, Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів ДСНС). На місці 253 вогнеборці, 22 співробітники лісгоспу, 77 одиниць техніки ДСНС та ще вісім – лісництв.

Загалом в області за добу зафіксували 90 пожеж в екосистемах, сім із них виникли через обстріли: чотири лісові, три – на відкритих просторах у населених пунктах.

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“Загальна площа випаленої ворогом землі склала понад 7 га”, – зазначили в ДСНС.

Ще одна пожежа через обстріли була в селі Новоосинове Курилівської громади, горіла приватна оселя, обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 вересня в ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про ситуацію в Ізюмському районі, куди перекинулась лісова пожежа з Донецької області".