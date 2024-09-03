Головні новини Харкова 3 вересня: ночний наліт “шахедів”, масштабна пожежа

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Синєгубов – про наслідки обстрілів Харківської області за добу

08:25

Дві жінки загинули в Куп’янську – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки російського терору за добу. Найважчі наслідки – в Куп’янську. По прифронтовому місту били з артилерії.

“Пошкоджені приватні будинки. Загинули дві цивільні жінки”, – повідомив Тимошко.

14 постраждалих – через удар по Харкову керованими ФАБ-500, який стався вдень 2 вересня.

Чоловік поранений у Руській Лозовій. По селу прилетіли КАБи. Там пошкоджені 40 приватних будинків.

Також упродовж доби виникло кілька масштабних пожеж в екосистемах. По Циркунах прилетів “шахед”, КАБи вдарили по селу Безруки Дергачівської громади та Черкаській Лозовій. У перших двох випадках горіла трава, у другому – поле. Обійшлося без постраждалих. Руйнування також є від удару РСЗВ по Козачій Лопані (пошкоджено приватне домоволодіння) та у селі Перовське (був мінометний обстріл).

07:56

Вночі під Харковом через обстріл палало поле: гасили місцеві жителі

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив подробиці про масштабну пожежу, заграву якої вночі бачили у деяких районах Харкова. Горіло в Черкаській Лозовій.

“Цієї ночі вчергове був обстріляний Населений пункт Черкаська Лозова. Приліт попередньо з РСЗВ був поряд з дитячим садочком Колосок. Обійшлося без жертв. Руйнувань зазнала лінія електропередач. Пожежу величезного поля, звідки була загроза переходу вогню до житлових будинків, вночі гасили місцеві мешканці та співробітники селищної ради. На жаль пожежна машина, через загрозу повторних обстрілів, на виклик не приїхала“, — повідомив Гололобов.

07:24

Синєгубов повідомив про наслідки прильотів по Харкову напередодні

“О 22:13 окупанти вдарили КАБом по Київському району неподалік меморіального комплексу. Влучання в землю. Пошкоджено лінію електропередач та контакну мережу тролейбусів. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих. О 22:24 ще один ворожий удар по Салтівському району. Внаслідок влучання на відкритій території горіла трава. Також без постраждалих“, – поінформував начальник ХОВА.

07:10

Увечері – КАБи, вночі – “шахеди”

Російські терористи не залишали Харків і область у спокої цієї ночі. Увечері по місту прилетіли чергові КАБи. Дивом обійшлося без постраждалих. Протягом ночі над регіоном кружляли “шахеди”. Тривогу через них оголосили о 23:33.

Після опівночі з’явилася ще одна група БПЛА.

У повідомленнях Повітряних сил ЗСУ “шахеди” на Харківщині востаннє згадані о 00:52. При цьому начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про їхню загрозу ще й о 01:38.

Відбій тривоги дали о 04:41. Однак о 05:13 її відновили через активність російської тактичної авіації.

Ця тривога є актуальною і станом на 07:10.