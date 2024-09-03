На Куп’янському напрямку значно скоротилася кількість атак ворога – Генштаб

Чотири рази атакував супротивник від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває. На Куп’янському напрямку захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки, Синьківки та Берестового.

Зазначимо, що за минулу добу Генштаб нарахував 23 атаки супротивника на Куп’янському напрямку, станом на 16:00 їх було 13.