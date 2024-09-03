На Купянском направлении значительно сократилось число атак врага — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре раза атаковал противник с начала суток на Купянском направлении и дважды – на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается. На Купянском направлении защитники отражали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.
Отметим, что за минувшие сутки Генштаб насчитал 23 атаки противника на Купянском направлении, по состоянию на 16:00 их было 13.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза атаковал противник с начала суток на Купянском направлении и дважды – на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".