На Купянском направлении значительно сократилось число атак врага — Генштаб

Четыре раза атаковал противник с начала суток на Купянском направлении и дважды – на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается. На Купянском направлении защитники отражали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.

Отметим, что за минувшие сутки Генштаб насчитал 23 атаки противника на Купянском направлении, по состоянию на 16:00 их было 13.