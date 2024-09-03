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Дві жінки загинули в Куп’янську – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:20   03.09.2024
Оксана Горун
Дві жінки загинули в Куп’янську – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки російського терору за добу. У Куп’янську – загиблі, у Харкові та Руській Лозовій – поранені.

Найважчі наслідки – в Куп’янську. По прифронтовому місту били з артилерії.

“Пошкоджені приватні будинки. Загинули дві цивільні жінки”, – повідомив Тимошко.

14 постраждалих – через удар по Харкову керованими ФАБ-500, який стався вдень 2 вересня.

Чоловік поранений у Руській Лозовій. По селу прилетіли КАБи. Там пошкоджені 40 приватних будинків.

Також упродовж доби виникло кілька масштабних пожеж в екосистемах. По Циркунах прилетів “шахед”, КАБи вдарили по селу Безруки Дергачівської громади та Черкаській Лозовій. У перших двох випадках горіла трава, у другому – поле. Обійшлося без постраждалих. Руйнування також є від удару РСЗВ по Козачій Лопані (пошкоджено приватне домоволодіння) та у селі Перовське (був мінометний обстріл).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки російського терору за добу. У Куп’янську – загиблі, у Харкові та Руській Лозовій – поранені".