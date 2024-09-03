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Две женщины погибли в Купянске — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:20   03.09.2024
Оксана Горун
Две женщины погибли в Купянске — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях российского террора за сутки. В Купянске — погибшие, в Харькове и Русской Лозовой — раненые.

Наиболее тяжелые последствия — в Купянске. По прифронтовому городу били из артиллерии.

«Повреждены частные дома. Погибли две гражданские женщины», — сообщил Тимошко.

14 пострадавших — из-за удара по Харькову управляемыми ФАБ-500, который произошел днем 2 сентября.

Мужчина ранен в Русской Лозовой. По селу прилетели КАБы. Там повреждено 40 частных домов.

Также в течение суток возникло несколько масштабных пожаров в экосистемах. По Циркунам прилетел «шахед», КАБы ударили по селу Безруки Дергачевской громады и Черкасской Лозовой. В первых двух случаях горела трава, во втором — поле. Обошлось без пострадавших. Разрушения  также есть от удара РСЗО по Казачьей Лопани (повреждено частное домовладение) и в селе Перовское (был минометный обстрел).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях российского террора за сутки. В Купянске — погибшие, в Харькове и Русской Лозовой — раненые".