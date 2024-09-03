Главные новости Харькова 3 сентября: ночной налет «шахедов», масштабный пожар
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:33
Синегубов — о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки
08:25
Две женщины погибли в Купянске — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях российского террора за сутки. Наиболее тяжелые — в Купянске. По прифронтовому городу били из артиллерии.
«Повреждены частные дома. Погибли две гражданские женщины», — сообщил Тимошко.
14 пострадавших — из-за удара по Харькову управляемыми ФАБ-500, который произошел днем 2 сентября.
Мужчина ранен в Русской Лозовой. По селу прилетели КАБы. Там повреждено 40 частных домов.
Также в течение суток возникло несколько масштабных пожаров в экосистемах. По Циркунам прилетел «шахед», КАБы ударили по селу Безруки Дергачевской громады и Черкасской Лозовой. В первых двух случаях горела трава, во втором — поле. Обошлось без пострадавших. Разрушения также есть от удара РСЗО по Казачьей Лопани (повреждено частное домовладение) и в селе Перовское (был минометный обстрел).
07:56
Ночью под Харьковом из-за обстрела пылало поле: тушили местные жители
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил подробности о масштабном пожаре, зарево которого ночью видели в некоторых районах Харькова. Горело в Черкасской Лозовой.
«Этой ночью в очередной раз был обстрелян населенный пункт Черкасская Лозовая. «Прилет» предварительно из РСЗО был рядом с детским садиком «Колосок». Обошлось без жертв. Разрушения испытала линия электропередач. Пожар огромного поля, откуда была угроза перехода огня на жилые дома, ночью тушили местные жители и сотрудники поселкового совета. К сожалению, пожарная машина из-за угрозы повторных обстрелов по вызову не приехала», — сообщил Гололобов.
07:24
Синегубов сообщил о последствиях прилетов по Харькову накануне
«В 22:13 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району возле мемориального комплекса. Попадание в землю. Повреждена линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поврежден частный дом, возник пожар. Без пострадавших. В 22:24 еще один вражеский удар — по Салтовскому району. В результате попадания на открытой территории горела трава. Также без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА.
07:10
Вечером — КАБы, ночью — «шахеды»
Российские террористы не оставляли Харьков и область в покое нынешней ночью. Вечером по городу прилетели очередные КАБы. Чудом обошлось без пострадавших. В течение ночи над регионом кружили «шахеды». Тревогу из-за них объявили в 23:33.
После полуночи появилась еще одна группа БПЛА.
В сообщениях Воздушных сил ВСУ «шахеды» в Харьковской области последний раз упомянуты в 00:52. При этом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об их угрозе еще и в 01:38.
Отбой тревоги дали в 04:41. Однако в 05:13 ее возобновили — из-за активности российской тактической авиации.
Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:10.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, прилеты, синегубов, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".