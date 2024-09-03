Главные новости Харькова 3 сентября: ночной налет «шахедов», масштабный пожар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

Синегубов — о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки

08:25

Две женщины погибли в Купянске — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях российского террора за сутки. Наиболее тяжелые — в Купянске. По прифронтовому городу били из артиллерии.

«Повреждены частные дома. Погибли две гражданские женщины», — сообщил Тимошко.

14 пострадавших — из-за удара по Харькову управляемыми ФАБ-500, который произошел днем 2 сентября.

Мужчина ранен в Русской Лозовой. По селу прилетели КАБы. Там повреждено 40 частных домов.

Также в течение суток возникло несколько масштабных пожаров в экосистемах. По Циркунам прилетел «шахед», КАБы ударили по селу Безруки Дергачевской громады и Черкасской Лозовой. В первых двух случаях горела трава, во втором — поле. Обошлось без пострадавших. Разрушения также есть от удара РСЗО по Казачьей Лопани (повреждено частное домовладение) и в селе Перовское (был минометный обстрел).

07:56

Ночью под Харьковом из-за обстрела пылало поле: тушили местные жители

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил подробности о масштабном пожаре, зарево которого ночью видели в некоторых районах Харькова. Горело в Черкасской Лозовой.

«Этой ночью в очередной раз был обстрелян населенный пункт Черкасская Лозовая. «Прилет» предварительно из РСЗО был рядом с детским садиком «Колосок». Обошлось без жертв. Разрушения испытала линия электропередач. Пожар огромного поля, откуда была угроза перехода огня на жилые дома, ночью тушили местные жители и сотрудники поселкового совета. К сожалению, пожарная машина из-за угрозы повторных обстрелов по вызову не приехала», — сообщил Гололобов.

07:24

Синегубов сообщил о последствиях прилетов по Харькову накануне

«В 22:13 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району возле мемориального комплекса. Попадание в землю. Повреждена линия электропередач и контактная сеть троллейбусов. Поврежден частный дом, возник пожар. Без пострадавших. В 22:24 еще один вражеский удар — по Салтовскому району. В результате попадания на открытой территории горела трава. Также без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА.

07:10

Вечером — КАБы, ночью — «шахеды»

Российские террористы не оставляли Харьков и область в покое нынешней ночью. Вечером по городу прилетели очередные КАБы. Чудом обошлось без пострадавших. В течение ночи над регионом кружили «шахеды». Тревогу из-за них объявили в 23:33.

После полуночи появилась еще одна группа БПЛА.

В сообщениях Воздушных сил ВСУ «шахеды» в Харьковской области последний раз упомянуты в 00:52. При этом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об их угрозе еще и в 01:38.

Отбой тревоги дали в 04:41. Однако в 05:13 ее возобновили — из-за активности российской тактической авиации.

Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:10.