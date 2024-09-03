Вечерний «прилет» по Харькову: опубликованы фото последствий
Харьковская областная прокуратура показала, что разрушил российский КАБ, прилетевший по Харькову около 22:30 2 сентября.
«Под атакой врага снова находился Киевский район города. Прямым попаданием авиационного боеприпаса разрушен жилой дом, еще не менее шести частных домовладений повреждены. Без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным следствия, россияне применили по городу ФАБ-500 с УМПК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, прилет, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала, что разрушил российский КАБ, прилетевший по Харькову около 22:30 2 сентября".