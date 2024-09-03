Вечерний «прилет» по Харькову: опубликованы фото последствий

Харьковская областная прокуратура показала, что разрушил российский КАБ, прилетевший по Харькову около 22:30 2 сентября.

«Под атакой врага снова находился Киевский район города. Прямым попаданием авиационного боеприпаса разрушен жилой дом, еще не менее шести частных домовладений повреждены. Без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным следствия, россияне применили по городу ФАБ-500 с УМПК.