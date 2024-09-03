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Вечерний «прилет» по Харькову: опубликованы фото последствий

Происшествия 09:17   03.09.2024
Оксана Горун
Вечерний «прилет» по Харькову: опубликованы фото последствий

Харьковская областная прокуратура показала, что разрушил российский КАБ, прилетевший по Харькову около 22:30 2 сентября.

«Под атакой врага снова находился Киевский район города. Прямым попаданием авиационного боеприпаса разрушен жилой дом, еще не менее шести частных домовладений повреждены. Без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прилет по Харькову 2 сентября 2024 в 22:30 3

По предварительным данным следствия, россияне применили по городу ФАБ-500 с УМПК.

Читайте также: Нашли логику в ударах КАБами по Харькову — версия прокуратуры

Прилет по Харькову 2 сентября 2024 в 22:30 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала, что разрушил российский КАБ, прилетевший по Харькову около 22:30 2 сентября".