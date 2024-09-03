Вечірній “приліт” по Харкову: опубліковані фото наслідків
Харківська обласна прокуратура показала, що зруйнував російський КАБ, який прилетів по Харкову близько 22:30 2 вересня.
“Під атакою ворога знову був Київський район міста. Прямим влучанням авіаційного боєприпасу зруйновано житловий будинок, ще щонайменше шість приватних домоволодінь пошкоджено. Без постраждалих“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними слідства, росіяни застосували по місту ФАБ-500 з УМПК.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, прилет, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала, що зруйнував російський КАБ, який прилетів по Харкову близько 22:30 2 вересня".