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Вечірній “приліт” по Харкову: опубліковані фото наслідків

Події 09:17   03.09.2024
Оксана Горун
Вечірній “приліт” по Харкову: опубліковані фото наслідків

Харківська обласна прокуратура показала, що зруйнував російський КАБ, який прилетів по Харкову близько 22:30 2 вересня.

Під атакою ворога знову був Київський район міста. Прямим влучанням авіаційного боєприпасу зруйновано житловий будинок, ще щонайменше шість приватних домоволодінь пошкоджено. Без постраждалих“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Приліт Харковом 2 вересня 2024 в 22:30 3

За попередніми даними слідства, росіяни застосували по місту ФАБ-500 з УМПК.

Читайте також: Знайшли логіку в ударах КАБами по Харкову – версія прокуратури

Приліт Харковом 2 вересня 2024 в 22:30 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала, що зруйнував російський КАБ, який прилетів по Харкову близько 22:30 2 вересня".