Вечірній “приліт” по Харкову: опубліковані фото наслідків

Харківська обласна прокуратура показала, що зруйнував російський КАБ, який прилетів по Харкову близько 22:30 2 вересня.

“Під атакою ворога знову був Київський район міста. Прямим влучанням авіаційного боєприпасу зруйновано житловий будинок, ще щонайменше шість приватних домоволодінь пошкоджено. Без постраждалих“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними слідства, росіяни застосували по місту ФАБ-500 з УМПК.