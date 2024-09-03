Знайшли логіку в ударах КАБами по Харкову – версія прокуратури

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону вранці 3 вересня озвучив версію: чому російські КАБи прилітають то по Харкову, то по полях у передмісті – і вкрай рідко по “зрозумілих” об’єктах.

“Ці боєприпаси не завжди долітають до міста, тому страждають населені пункти, села, міста, які знаходяться на околицях Харкова. Такі як Дергачі, Руська Лозова, Черкаська Лозова. Туди влучають ці боєприпаси, оскільки авіаційні бомби, які зараз використовують по Харкову, можна сказати, що росіяни випробовують їх на нашому місті. Тому що вони їх постійно модифікують, покращують, встановлюють нові типи двигунів, нові типи палива, які використовуються в реактивних двигунах цих авіабомб та інших боєприпасів. Тому ці боєприпаси або ж падають перед містом, або ж влучають в об’єкти, які абсолютно не стосуються військової інфраструктури, падають у середмісті тощо“, – сказав Чубенко.

Він зазначив, що щоденні обстріли Харкова терористами продовжуються з 30 серпня. Чергові “прильоти” зафіксували близько 22:30 2 вересня – по Київському району.

Нагадаємо, протягом минулої доби Харків чотири рази був під ударами. Вночі “шахеди” пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Там постраждала жінка. Близько 5:30 ракета виробництва Північної Кореї вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі. Постраждалих не було. Близько 15:30 авіація ЗС РФ скинула на Київський район чотири ФАБ-500 з УМПК. Влучили по гаражному кооперативу поблизу житлових будинків і по території вишу. Постраждали 14 людей. Ще одна бомба не долетіла до Харкова та впала біля будинку у Руській Лозовій. Постраждав чоловік. Четверту серію вибухів чули після 22 години Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксовані в Київському та Салтівському районах. Ніхто не постраждав. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “прилетіло” поруч із меморіальним комплексом.