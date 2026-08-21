Метро у Харкові працюватиме довше 23 серпня

З нагоди Дня міста та Державного прапора, 23 серпня, час роботи метрополітену в Харкові з перевезення пасажирів буде подовжено до 23:00.

«Інтервали руху поїздів усіма лініями метрополітену будуть складати 10 хвилин», – зазначили у КП «Харківський метрополітен».

Нагадаємо, військові категорично проти вмикання «Зоряного неба» в Харкові на День міста – з безпекових міркувань. Про це повідомив кореспондентці «Об’єктиву» мер Ігор Терехов. Він відзначив, що улюблена прикраса містян 23 серпня не засвітиться. Так само заради безпеки в місті не будуть проводити жодних масових заходів. Але облаштували святкові локації в центрі, щоб люди могли гуляти. «Ми ж не можемо заборонити людям пересуватися», – аргументував Терехов.