Нові локації до Дня міста в Харкові: йдуть фінальні приготування (відео, фото)

Харків продовжують прикрашати до Дня міста та Дня Незалежності. Мешканці у соцмережах та телеграм-канали публікують відео з саду Шевченка, що сяє, та фото нових декорацій у сквері біля Успенського собору.

20 серпня в саду Шевченка в Харкові комунальники тестували святкове підсвічування, яке засяє на повну в ці вихідні.

Відео: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Нові лілії в озері саду зроблені з матеріалів, що були у використанні, розповів “Об’єктиву” спікер КП “Центральний парк” Андрій Кравченко.

Окрім озера та містка над ним, сяє й центральна алея.

Тим часом до відкриття готують оновлений сквер біля Успенського собору. Рік тому там встановили інсталяцію у вигляді факела, що горить. Наразі монтують конструкції, які нагадують свічки.

Сходи, що ведуть від Сергіївської площі до скверу, озеленюють. Роботи також наближаються до завершення.