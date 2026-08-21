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Нові локації до Дня міста в Харкові: йдуть фінальні приготування (відео, фото)

Репортаж 08:14   21.08.2026
Оксана Горун
Нові локації до Дня міста в Харкові: йдуть фінальні приготування (відео, фото) Фото: Харків 1654 и https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Харків продовжують прикрашати до Дня міста та Дня Незалежності. Мешканці у соцмережах та телеграм-канали публікують відео з саду Шевченка, що сяє, та фото нових декорацій у сквері біля Успенського собору. 

20 серпня в саду Шевченка в Харкові комунальники тестували святкове підсвічування, яке засяє на повну в ці вихідні.

Відео: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Нові лілії в озері саду зроблені з матеріалів, що були у використанні, розповів “Об’єктиву” спікер КП “Центральний парк” Андрій Кравченко.

Окрім озера та містка над ним, сяє й центральна алея.

Підсвічування в саду Шевченка у Харкові
Фото: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/

Тим часом до відкриття готують оновлений сквер біля Успенського собору. Рік тому там встановили інсталяцію у вигляді факела, що горить. Наразі монтують конструкції, які нагадують свічки.

сквер біля Успенського собору у Харкові 2
Фото: Харків 1654

Сходи, що ведуть від Сергіївської площі до скверу, озеленюють. Роботи також наближаються до завершення.

Сходи біля ЦУМу в Харкові
Фото: Харків 1654
Сходи біля ЦУМу в Харкові
Фото: Харків 1654

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків продовжують прикрашати до Дня міста та Дня Незалежності. Мешканці у соцмережах та телеграм-канали публікують відео з саду Шевченка".