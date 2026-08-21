Нові локації до Дня міста в Харкові: йдуть фінальні приготування (відео, фото)
Харків продовжують прикрашати до Дня міста та Дня Незалежності. Мешканці у соцмережах та телеграм-канали публікують відео з саду Шевченка, що сяє, та фото нових декорацій у сквері біля Успенського собору.
20 серпня в саду Шевченка в Харкові комунальники тестували святкове підсвічування, яке засяє на повну в ці вихідні.
Відео: https://www.instagram.com/kharkivviviz_musora/
Нові лілії в озері саду зроблені з матеріалів, що були у використанні, розповів “Об’єктиву” спікер КП “Центральний парк” Андрій Кравченко.
Окрім озера та містка над ним, сяє й центральна алея.
Тим часом до відкриття готують оновлений сквер біля Успенського собору. Рік тому там встановили інсталяцію у вигляді факела, що горить. Наразі монтують конструкції, які нагадують свічки.
Сходи, що ведуть від Сергіївської площі до скверу, озеленюють. Роботи також наближаються до завершення.