Нашли логику в ударах КАБами по Харькову — версия прокуратуры

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона утром 3 сентября озвучил версию: почему российские КАБы прилетают то по Харькову, то по полям в пригороде — и крайне редко по «объяснимым» объектам.

«Эти боеприпасы не всегда долетают до города. Страдают населенные пункты — села, города, которые находятся в окрестностях Харькова. Такие, как Дергачи, Русская Лозовая, Черкасская Лозовая. Туда попадают эти боеприпасы, поскольку авиационные бомбы, которые сейчас используются по Харькову, можно сказать, что россияне испытывают их на нашем городе. Потому что они постоянно модифицируют, улучшают, устанавливают новые типы двигателей, новые типы топлива, которые используются в реактивных двигателях этих авиабомб и других боеприпасов. Поэтому эти боеприпасы либо падают перед городом, либо попадают в объекты, абсолютно не касающиеся военной инфраструктуры, падают в центре города и так далее», — сказал Чубенко.

Он отметил, что ежедневные обстрелы Харькова террористами продолжаются с 30 августа. Очередные «прилеты» зафиксировали около 22:30 2 сентября — по Киевскому району.

Напомним, в течение минувших суток Харьков четырежды был под ударами. Ночью «шахеды» повредили учебное заведение в Слободском районе и жилые дома в Киевском. Там пострадала женщина. Около 5:30 ракета производства Северной Кореи ударила по садовому товариществу в Индустриальном районе. Пострадавших не было. Около 15:30 авиация ВС РФ сбросила на Киевский район четыре ФАБ-500 с УМПК. Попали в гаражный кооператив вблизи жилых домов и по территории вуза. Пострадали 14 человек. Еще одна бомба не долетела до Харькова и упала возле дома в Русской Лозовой. Пострадал мужчина. Четвертую серию взрывов слышали после 22 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадания зафиксированы в Киевском и Салтовском районах. Никто не пострадал. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что один из ударов был рядом с мемориальным комплексом.