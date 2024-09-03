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Скончался 21-летний фельдшер «скорой» — жертва повторного удара РФ по Харькову

Происшествия 12:41   03.09.2024
Елена Нагорная
Скончался 21-летний фельдшер «скорой» — жертва повторного удара РФ по Харькову Фото: Наталья Попова

Пострадавший в результате вражеского удара по Харькову — 21-летний фельдшер «экстренки» — умер в больнице, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее стало известно, что вследствие повторного ракетного удара по Харькову 1 сентября получил ранения фельдшер 4-го отделения экстренной медпомощи — 21-летний Евгений Юрко. Как рассказывала волонтер Наталья Попова, парень попал в больницу с осколочным ранением головы в тяжелом состоянии. Неравнодушные собирали деньги на помощь пострадавшему.

«Юрко Евгений, фельдшер «скорой» и пятикурсник медуниверситета, который 1 сентября попал под повторный обстрел российских оккупантов, умер сегодня в больнице. Состояние его было тяжелым. Врачи делали все, что могли, но…», — написал в Telegram мэр Игорь Терехов.

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Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 1 сентября. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району поврежден газопровод, он загорелся. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, ракеты ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. По территории Дворца спорта ударило сразу несколько ракет, среди пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. Утром 2 сентября Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали 50 человек, в том числе — семь детей, два медика и два спасателя. Один из пострадавших медиков — 21-летний фельдшер «скорой» Евгений Юрко — получил тяжелое ранение, осколок пробил ему голову. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 12:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову — 21-летний фельдшер «экстренки» — умер в больнице, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".