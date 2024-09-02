О состоянии пострадавших от ракетной атаки в Харькове сообщила прокуратура
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона проинформировал: у нескольких пострадавших — очень тяжелые ранения.
«Спасательные работы окончились. То есть под завалами уже никого не может находиться, разобраны все конструкции, проведены необходимые работы», — проинформировал Чубенко, стоя у руин Дворца спорта в Харькове.
Он сообщил: «Несколько человек из раненых получили очень серьезные ранения, им продолжают оказывать медицинскую помощь. И это надолго. Около половины людей — с легкими ранениями».
По данным Чубенко, следователи зафиксировали восемь попаданий ракет: как «искандеров», так и «С-300/С-400». По Дворцу спорта ударили пять раз, по Салтовскому прилетели две ракеты «Искандер-М». Одна из них — возле торгового центра, вторая – по частному дому.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали 50 человек, в том числе — 7 детей, два медика и два спасателя. Один из пострадавших медиков — 21-летний фельдшер «скорой» Евгений Юрко — получил тяжелое ранение, осколок пробил ему голову.
Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. В течение дня постоянно сообщали об увеличенни количества пострадавших. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району поврежден газопровод, он загорелся. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, ракеты ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. По территории Дворца спорта ударило сразу несколько ракет, среди пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии возобновили в обычном режиме.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире нацмарафона проинформировал: у нескольких пострадавших — очень тяжелые ранения".