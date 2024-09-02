Про стан постраждалих від ракетної атаки в Харкові повідомила прокуратура

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону поінформував: у кількох постраждалих дуже важкі поранення.

“Рятувальні роботи закінчилися. Тобто під завалами уже ніхто не може знаходитися, розібрані всі конструкції, проведені відповідні роботи“, – поінформував Чубенко, стоячи біля руїн Палацу спорту в Харкові.

Він повідомив: “Декілька осіб з поранених отримали дуже серйозні поранення, їм продовжують надавати медичну допомогу. І це на тривалий час. Близько половини людей з легкими пораненнями”.

За даними Чубенка, слідчі зафіксували вісім влучань ракет: як “іскандерів”, так і “С-300/С-400”. По Палацу спорту вдарили п’ять разів, по Салтівському району прилетіли дві ракети “Іскандер-М”. Одна з них – біля торгового центру, друга – в приватний будинок.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки по Харкову постраждали 50 осіб, у тому числі – сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. Упродовж дня постійно повідомляли про збільшення кількості постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією відновили у звичайному режимі.