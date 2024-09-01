Live
  • Нд 01.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову

Події 20:23   01.09.2024
Оксана Якушко
Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову

Під час повторного ракетного удару по Харкову поранений фельдшер 4 відділення екстреної медичної допомоги – 21-річний Євген Юрко, розповіла волонтер Наталія Попова.

«Він із бригадою приїхав на виклик рятувати людей, але наш ворог безжальний. Тепер хлопець у лікарні у тяжкому стані – уламок пробив голову. Лікарі роблять все можливе», – розповіла Попова.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Відомо про 44 постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет вдарили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету, у Київському — у приватному секторі. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі. По території Палацу спорту було шість «прильотів»: три попадання ракетами С-300 і три — Іскандер-М, серед 44 постраждалих у Харкові — семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців.

Читайте також: По Палацу спорту летіли С-300 й Іскандери, у Харкові постраждали двоє немовлят

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області
Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області
01.09.2024, 21:12
Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову
Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову
01.09.2024, 20:23
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
01.09.2024, 19:51
Знову лунають вибухи у Харкові
Знову лунають вибухи у Харкові
01.09.2024, 19:31
По Палацу спорту летіли С-300 й Іскандери, у Харкові постраждали двоє немовлят
По Палацу спорту летіли С-300 й Іскандери, у Харкові постраждали двоє немовлят
01.09.2024, 18:08
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові
01.09.2024, 19:04

Новини за темою:

12:04
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
11:48
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
23:04
Інформації щодо постраждалих унаслідок удару РФ по Харківщині немає – Попова
18:12
Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку (оновлено)
22:56
У “швидкої” немає інформації про постраждалих після вибухів у Харкові – Попова

Ви читали новину: «Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час повторного ракетного удару по Харкову поранений фельдшер 4 відділення екстреної медичної допомоги – 21-річний Євген Юрко, розповіла волонтер Наталія Попова.".