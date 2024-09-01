Уламок пробив голову 21-річному фельдшеру під час ракетної атаки по Харкову

Під час повторного ракетного удару по Харкову поранений фельдшер 4 відділення екстреної медичної допомоги – 21-річний Євген Юрко, розповіла волонтер Наталія Попова.

«Він із бригадою приїхав на виклик рятувати людей, але наш ворог безжальний. Тепер хлопець у лікарні у тяжкому стані – уламок пробив голову. Лікарі роблять все можливе», – розповіла Попова.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Відомо про 44 постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет вдарили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету, у Київському — у приватному секторі. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі. По території Палацу спорту було шість «прильотів»: три попадання ракетами С-300 і три — Іскандер-М, серед 44 постраждалих у Харкові — семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців.