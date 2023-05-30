На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова

Минулої доби у Вовчанську внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Під час їх ліквідації опіки отримав працівник ДСНС.

Про це в етері нацмарафону повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

«Тому в нас є прямі постраждалі від самих обстрілів, а також в нас є постраждалі, які ліквідовують ці наслідки, вони також зазнають поранень», – зазначила Попова.