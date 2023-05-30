На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
Минулої доби у Вовчанську внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Під час їх ліквідації опіки отримав працівник ДСНС.
Про це в етері нацмарафону повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.
«Тому в нас є прямі постраждалі від самих обстрілів, а також в нас є постраждалі, які ліквідовують ці наслідки, вони також зазнають поранень», – зазначила Попова.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби у Вовчанську внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Під час їх ліквідації опіки отримав працівник ДСНС.".