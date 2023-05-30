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На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова

Суспільство 11:48   30.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова

Минулої доби у Вовчанську внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Під час їх ліквідації опіки отримав працівник ДСНС.

Про це в етері нацмарафону повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

«Тому в нас є прямі постраждалі від самих обстрілів, а також в нас є постраждалі, які ліквідовують ці наслідки, вони також зазнають поранень», – зазначила Попова.

Читайте також: ДСНС повідомила про пожежі через численні авіа- та артудари по Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби у Вовчанську внаслідок обстрілів сталося три пожежі. Під час їх ліквідації опіки отримав працівник ДСНС.".