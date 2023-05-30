ДСНС повідомила про пожежі через численні авіа- та артудари по Харківщині

Російські обстріли та удари по Харківщині викликали за добу п’ять пожеж та руйнування, поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населених пунктах Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились п’ять пожеж”, – повідомили рятувальники.

Найбільш масштабний удар припав по житлових будинках у Ківшарівці Куп’янської громади. Там горіло дві квартири.

“Під час подальшої перевірки даного місця прильоту виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше три житлових 9-поверхівки, поранено дев’ять людей, які на той час перебували у своїх квартирах”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Серед постраждалих – дві дитини та вагітна жінка.

Також пожежу вдень 29 травня гасили у селі Кутьківка в районі Дворічної.

“Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала близько 100 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Повністю вогонь загасили до п’ятої вечора.

“Ще три пожежі від ворожих обстрілів виникли у м. Вовчанську Вовчанської громади. О 14:30 зайнявся приватний будинок на площі 150 кв. м. О 15:49 – також приватна оселя на площі 130 кв. м, постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук. Нарешті о 18:56 ворожий снаряд підпалив ще один приватний будинок. Він горів на площі 60 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані”, – поінформувала ДСНС.

Також тричі рятувальники виїжджали на місця “прильотів”. Окрім Ківшарівки, перевірки пройшли у Куп’янську та селі Глушківка Курилівської громади. Загалом пошкоджено та зруйновано дев’ять приватних будинків. У цих випадках обійшлося без постраждалих.