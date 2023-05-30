ГСЧС сообщила о пожарах из-за многочисленных авиа- и артударов по Харьковщине
Российские обстрелы и удары по Харьковщине вызвали за сутки пять пожаров и разрушения, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате многочисленных авиационных и артиллерийских ударов со стороны оккупантов по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов Харьковщины произошло пять пожаров», — сообщили спасатели.
Наиболее масштабный удар пришелся по жилым домам в Ковшаровке Купянской громады. Там горели две квартиры.
«Во время дальнейшей проверки данного места прилета выявлено, что взрывом повреждены по меньшей мере 3 жилых 9-ти этажки, ранены 9 человек, находившихся в то время в своих квартирах», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Среди пострадавших — два ребенка и беременная женщина.
Также пожар днем 29 мая тушили в селе Кутьковка в районе Двуречной.
«Он возник на территории частного домовладения. Там горел жилой дом, две хозяйственные постройки и автомобиль. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 100 кв. м», — отметили спасатели.
Полностью огонь потушили к пяти вечера.
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«Еще три пожара от вражеских обстрелов возникли в Волчанске. В 14:30 загорелся частный дом на площади 150 кв.м. В 15:49 – также частный дом на площади 130 кв. м. Пострадал 32-летний мужчина, получивший ожоги рук. Наконец, в 18:56 вражеский снаряд поджег еще один частный дом. Он горел на площади 60 кв.м. С этими пожарами боролись спасатели 47-й ГСРЧ, 66-го ГПСО и пожарные местной пожарной команды из поселка Вильча. Все они были удачно ликвидированы», — проинформировала ГСЧС.
Также трижды спасатели выезжали на места «прилетов». Помимо Ковшаровки, проверки прошли в Купянске и селе Глушковка Куриловской громады. В целом повреждены и разрушены девять частных домов. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские обстрелы и удары по Харьковщине вызвали за сутки пять пожаров и разрушения, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".