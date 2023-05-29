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Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная

Происшествия 13:11   29.05.2023
Виктория Яковенко
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная

В результате ракетного удара по поселку Ковшаровка ранения получили три пожилых женщины, беременная, подросток и 10-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, предварительно, враг нанес удар ракетой «Искандер».

В поселке повреждено общежитие, 2 частных дома и газопровод.

Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.

Также оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина, добавил Синегубов.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», — рассказал глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по поселку Ковшаровка ранения получили три пожилых женщины, беременная, подросток и 10-летний ребенок.".