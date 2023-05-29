Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная

В результате ракетного удара по поселку Ковшаровка ранения получили три пожилых женщины, беременная, подросток и 10-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, предварительно, враг нанес удар ракетой «Искандер».

В поселке повреждено общежитие, 2 частных дома и газопровод.

Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.

Также оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина, добавил Синегубов.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», — рассказал глава ХОВА.