Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
В результате ракетного удара по поселку Ковшаровка ранения получили три пожилых женщины, беременная, подросток и 10-летний ребенок.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, предварительно, враг нанес удар ракетой «Искандер».
В поселке повреждено общежитие, 2 частных дома и газопровод.
Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.
Также оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина, добавил Синегубов.
«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы», — рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по поселку Ковшаровка ранения получили три пожилых женщины, беременная, подросток и 10-летний ребенок.".