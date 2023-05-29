Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна
Внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка поранення зазнали три літні жінки, вагітна, підліток та 10-річна дитина.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, попередньо, ворог завдав удару ракетою «Іскандер».
В селищі пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки та газопровід.
Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.
Також окупанти обстріляли село Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка, додав Синєгубов.
«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», – розповів голова ХОВА.
Читайте також: Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка поранення зазнали три літні жінки, вагітна, підліток та 10-річна дитина.".