Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна

Внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка поранення зазнали три літні жінки, вагітна, підліток та 10-річна дитина.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, попередньо, ворог завдав удару ракетою «Іскандер».

В селищі пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки та газопровід.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

Також окупанти обстріляли село Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка, додав Синєгубов.

«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», – розповів голова ХОВА.

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