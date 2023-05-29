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Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна

Події 13:11   29.05.2023
Вікторія Яковенко
Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна

Внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка поранення зазнали три літні жінки, вагітна, підліток та 10-річна дитина.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, попередньо, ворог завдав удару ракетою «Іскандер».

В селищі пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки та газопровід.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

Також окупанти обстріляли село Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка, додав Синєгубов.

«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», – розповів голова ХОВА.

Читайте також: Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по селищу Ківшарівка поранення зазнали три літні жінки, вагітна, підліток та 10-річна дитина.".