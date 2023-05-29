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Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток

Події 11:54   29.05.2023
Вікторія Яковенко
Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток

Росіяни обстріляли селище Ківшарівка.

Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали жінка та 15-річний хлопець, повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли селище Ківшарівка.".