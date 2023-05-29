Внаслідок обстрілу селища на Харківщині травмувалися жінка та підліток
Росіяни обстріляли селище Ківшарівка.
Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали жінка та 15-річний хлопець, повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли селище Ківшарівка.".