Из-за обстрела поселка на Харьковщине пострадали женщина и подросток
Россияне обстреляли поселок Ковшаровка.
В результате обстрела осколочные ранения получили женщина и 15-летний парень, сообщила советница председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли поселок Ковшаровка.".