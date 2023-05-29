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Из-за обстрела поселка на Харьковщине пострадали женщина и подросток

Происшествия 11:54   29.05.2023
Виктория Яковенко
Из-за обстрела поселка на Харьковщине пострадали женщина и подросток

Россияне обстреляли поселок Ковшаровка.

В результате обстрела осколочные ранения получили женщина и 15-летний парень, сообщила советница председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли поселок Ковшаровка.".