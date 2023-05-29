Киев под ракетной атакой: обломки упали на дорогу, есть раненый (обновлено)
Днем 29 мая армия РФ производит очередную ракетную атаку на Киев. Воздушная тревога звучит в большей части Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков ракет в столице.
«Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе», — несколькими сообщениями подряд в telegram проинформировал Кличко.
Он также опубликовал фото обломка, который горит на проезжей части.
Позже мэр Киева сообщил о работе ПВО в Деснянском районе столицы и госпитализации раненого — в Подольском районе.
«В Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место», — дополнил Кличко.
Воздушная тревога тем временем распространилась практически по всей территории страны. На Харьковщине отбой прозвучал в 11:43.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Киев под ракетной атакой: обломки упали на дорогу, есть раненый (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 мая армия РФ производит очередную ракетную атаку на Киев. Воздушная тревога звучит в большей части Украины".