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Киев под ракетной атакой: обломки упали на дорогу, есть раненый (обновлено)

Происшествия 11:44   29.05.2023
Оксана Горун
Киев под ракетной атакой: обломки упали на дорогу, есть раненый (обновлено)

Днем 29 мая армия РФ производит очередную ракетную атаку на Киев. Воздушная тревога звучит в большей части Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков ракет в столице.

«Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе», — несколькими сообщениями подряд в telegram проинформировал Кличко.

Он также опубликовал фото обломка, который горит на проезжей части.

Позже мэр Киева сообщил о работе ПВО в Деснянском районе столицы и госпитализации раненого — в Подольском районе.

«В Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место», — дополнил Кличко.

Воздушная тревога тем временем распространилась практически по всей территории страны. На Харьковщине отбой прозвучал в 11:43.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 мая армия РФ производит очередную ракетную атаку на Киев. Воздушная тревога звучит в большей части Украины".