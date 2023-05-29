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Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)

Події 11:44   29.05.2023
Оксана Горун
Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)

Вдень 29 травня армія РФ здійснює чергову ракетну атаку на Київ. Повітряна тривога звучить у більшості регіонів України.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків ракет у столиці.

“Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Усі служби прямують на місце. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі”, — кількома повідомленнями поспіль у телеграмі поінформував Кличко.

Він опублікував фото уламка, що горить на проїжджій частині.

Пізніше мер Києва повідомив про роботу ППО у Деснянському районі столиці та госпіталізації пораненого – у Подільському районі.

“У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце”, – додав Кличко.

Повітряна тривога тим часом поширилася практично на всій території країни. На Харківщині об 11:43 прозвучав відбій.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 травня армія РФ здійснює чергову ракетну атаку на Київ. Повітряна тривога звучить у більшості регіонів України".