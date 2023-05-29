Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)
Вдень 29 травня армія РФ здійснює чергову ракетну атаку на Київ. Повітряна тривога звучить у більшості регіонів України.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків ракет у столиці.
“Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Усі служби прямують на місце. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі”, — кількома повідомленнями поспіль у телеграмі поінформував Кличко.
Він опублікував фото уламка, що горить на проїжджій частині.
Пізніше мер Києва повідомив про роботу ППО у Деснянському районі столиці та госпіталізації пораненого – у Подільському районі.
“У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце”, – додав Кличко.
Повітряна тривога тим часом поширилася практично на всій території країни. На Харківщині об 11:43 прозвучав відбій.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Київ під ракетною атакою: уламки впали на дорогу, є поранений (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 травня армія РФ здійснює чергову ракетну атаку на Київ. Повітряна тривога звучить у більшості регіонів України".