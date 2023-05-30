На Харьковщине во время тушения пожара пострадал спасатель – Попова

За прошедшие сутки в Волчанске в результате обстрелов произошло три пожара. Во время их ликвидации опеки получил работник ГСЧС.

Об этом в эфире нацмарафона сообщила советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

«Поэтому у нас есть прямые пострадавшие от самих обстрелов, а также у нас есть пострадавшие, которые ликвидируют эти последствия, они также получают ранения», — отметила Попова.