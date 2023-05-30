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На Харьковщине во время тушения пожара пострадал спасатель – Попова

Общество 11:48   30.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине во время тушения пожара пострадал спасатель – Попова

За прошедшие сутки в Волчанске в результате обстрелов произошло три пожара. Во время их ликвидации опеки получил работник ГСЧС.

Об этом в эфире нацмарафона сообщила советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

«Поэтому у нас есть прямые пострадавшие от самих обстрелов, а также у нас есть пострадавшие, которые ликвидируют эти последствия, они также получают ранения», — отметила Попова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Волчанске в результате обстрелов произошло три пожара. Во время их ликвидации опеки получил работник ГСЧС.".