Обломок пробил голову 21-летнему фельдшеру во время ракетной атаки по Харькову

Во время повторного ракетного удара по Харькову получил ранения фельдшер 4 отделения экстренной медицинской помощи – 21-летний Евгений Юрко, рассказала волонтер Наталья Попова.

«Он с бригадой приехал на вызов спасать людей, но наш враг безжалостен. Теперь парень в больнице в тяжелом состоянии – обломок пробил голову. Врачи делают все возможное», – рассказала Попова.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. Известно о 44 пострадавших. Как сообщал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, семь ракет ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме. По территории Дворца спорта было шесть «прилетов»: три попадания ракетами С-300 и три — Искандер-М, среди 44 пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев