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Удар РФ по Ковшаровке: Попова рассказала, какие ранения получили жители

Общество 12:04   30.05.2023
Виктория Яковенко
Удар РФ по Ковшаровке: Попова рассказала, какие ранения получили жители

В результате удара РФ по поселку Ковшаровка на Харьковщине 5 человек госпитализировали.

«Там есть тяжелые потому, что там есть человек с осколочным ранением головы, с осколочным ранением предплечья. Среди этих пострадавших – 15-летний парень, которого госпитализировали в больницу в город. К сожалению, у некоторых пострадавших достаточно тяжелые ранения», — рассказала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара РФ по поселку Ковшаровка на Харьковщине 5 человек госпитализировали.".