Удар РФ по Ковшаровке: Попова рассказала, какие ранения получили жители

В результате удара РФ по поселку Ковшаровка на Харьковщине 5 человек госпитализировали.

«Там есть тяжелые потому, что там есть человек с осколочным ранением головы, с осколочным ранением предплечья. Среди этих пострадавших – 15-летний парень, которого госпитализировали в больницу в город. К сожалению, у некоторых пострадавших достаточно тяжелые ранения», — рассказала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире нацмарафона.