Удар РФ по Ковшаровке: Попова рассказала, какие ранения получили жители
В результате удара РФ по поселку Ковшаровка на Харьковщине 5 человек госпитализировали.
«Там есть тяжелые потому, что там есть человек с осколочным ранением головы, с осколочным ранением предплечья. Среди этих пострадавших – 15-летний парень, которого госпитализировали в больницу в город. К сожалению, у некоторых пострадавших достаточно тяжелые ранения», — рассказала советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара РФ по поселку Ковшаровка на Харьковщине 5 человек госпитализировали.".