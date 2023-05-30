Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
Внаслідок удару РФ по селищу Ківшарівка на Харківщині 5 людей шпиталізували.
«Там є важкі тому, що там є людина з осколковим пораненням голови, з осколковим пораненням передпліччя. Серед цих постраждалих – 15-річний хлопець, якого шпиталізували до лікарні в місто. На жаль, у деяких постраждалих досить важкі поранення», – розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова в етері нацмарафону.
Читайте також: Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару РФ по селищу Ківшарівка на Харківщині 5 людей шпиталізували.".