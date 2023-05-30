Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці

Внаслідок удару РФ по селищу Ківшарівка на Харківщині 5 людей шпиталізували.

«Там є важкі тому, що там є людина з осколковим пораненням голови, з осколковим пораненням передпліччя. Серед цих постраждалих – 15-річний хлопець, якого шпиталізували до лікарні в місто. На жаль, у деяких постраждалих досить важкі поранення», – розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова в етері нацмарафону.