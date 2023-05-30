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Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці

Суспільство 12:04   30.05.2023
Вікторія Яковенко
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці

Внаслідок удару РФ по селищу Ківшарівка на Харківщині 5 людей шпиталізували.

«Там є важкі тому, що там є людина з осколковим пораненням голови, з осколковим пораненням передпліччя. Серед цих постраждалих – 15-річний хлопець, якого шпиталізували до лікарні в місто. На жаль, у деяких постраждалих досить важкі поранення», – розповіла радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару РФ по селищу Ківшарівка на Харківщині 5 людей шпиталізували.".