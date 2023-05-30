Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїхали слідчі та експерти.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 12 поранених у регіоні за добу.
“За оновленою інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району поранення зазнали 9 людей. В населеному пункті пошкоджені гуртожиток та будинки. У селі Глушківка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінія електропередач. Травми отримала 60-річна жінка. У селі Глибоке Куп’янського району зазнала травм 66-річна жінка. Ворожими обстрілами у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, зерносховище та об’єкти цивільної промисловості. 36-річна жінка отримала поранення”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: ДСНС повідомила про пожежі через численні авіа- та артудари Харківщиною
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїхали слідчі та експерти".