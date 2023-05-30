Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїхали слідчі та експерти.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 12 поранених у регіоні за добу.

“За оновленою інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району поранення зазнали 9 людей. В населеному пункті пошкоджені гуртожиток та будинки. У селі Глушківка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінія електропередач. Травми отримала 60-річна жінка. У селі Глибоке Куп’янського району зазнала травм 66-річна жінка. Ворожими обстрілами у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, зерносховище та об’єкти цивільної промисловості. 36-річна жінка отримала поранення”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.