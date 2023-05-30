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Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:59   30.05.2023
Оксана Горун
Поранено 12 людей: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїхали слідчі та експерти.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили про 12 поранених у регіоні за добу.

“За оновленою інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району поранення зазнали 9 людей. В населеному пункті пошкоджені гуртожиток та будинки. У селі Глушківка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінія електропередач. Травми отримала 60-річна жінка. У селі Глибоке Куп’янського району зазнала травм 66-річна жінка. Ворожими обстрілами у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, зерносховище та об’єкти цивільної промисловості. 36-річна жінка отримала поранення”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Наслідки обстрілів Харківщини 29 травня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 29 травня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 29 травня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини відкрила кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни. На місця обстрілів виїхали слідчі та експерти".