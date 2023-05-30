Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выехали следователи и эксперты.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о 12 раненых в регионе за сутки.

«По обновленной информации, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района ранения получили девять человек. В населенном пункте повреждены общежитие и дома. В селе Глушковка Купянского района повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. Травмы получила 60-летняя женщина. В селе Глубокое Купянского района получила травмы 66-летняя женщина. Вражескими обстрелами в Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, зернохранилище и объекты гражданской промышленности. 36-летняя женщина получила ранения», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.