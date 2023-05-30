Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выехали следователи и эксперты.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о 12 раненых в регионе за сутки.
«По обновленной информации, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района ранения получили девять человек. В населенном пункте повреждены общежитие и дома. В селе Глушковка Купянского района повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. Травмы получила 60-летняя женщина. В селе Глубокое Купянского района получила травмы 66-летняя женщина. Вражескими обстрелами в Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, зернохранилище и объекты гражданской промышленности. 36-летняя женщина получила ранения», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выехали следователи и эксперты".