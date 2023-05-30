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Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:59   30.05.2023
Оксана Горун
Ранены 12 человек: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выехали следователи и эксперты.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о 12 раненых в регионе за сутки.

«По обновленной информации, в результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района ранения получили девять человек. В населенном пункте повреждены общежитие и дома. В селе Глушковка Купянского района повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линия электропередач. Травмы получила 60-летняя женщина. В селе Глубокое Купянского района получила травмы 66-летняя женщина. Вражескими обстрелами в Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, зернохранилище и объекты гражданской промышленности. 36-летняя женщина получила ранения», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Последствия обстрелов Харьковщины 29 мая 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 29 мая 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковщины 29 мая 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 10:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины открыла уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны. На места обстрелов выехали следователи и эксперты".