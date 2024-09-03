Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову
Постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову – 21-річний фельдшер «екстренки» – помер у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше стало відомо, що під час повторного ракетного удару по Харкову 1 вересня отримав поранення фельдшер 4-го відділення екстреної медичної допомоги – 21-річний Євген Юрко. Як розповідала волонтерка Наталія Попова, хлопець потрапив до лікарні з уламковим пораненням голови у важкому стані. Небайдужі збирали гроші на допомогу постраждалому.
“Юрко Євген, фельдшер “швидкої” та пʼятикурсник медуніверситету, який першого вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів, помер сьогодні у лікарні. Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але…”, – написав у Telegram мер Ігор Терехов.
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Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 1 вересня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. Вранці 2 вересня Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки постраждали 50 осіб, зокрема сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, стан близько половини людей – легкий.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, удар, фельдшер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 12:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову – 21-річний фельдшер «екстренки» – помер у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".