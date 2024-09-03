Live
  • Вт 03.09.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.1
  • EUR 45.46

Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову

Події 12:41   03.09.2024
Олена Нагорна
Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову Фото: Наталія Попова

Постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову – 21-річний фельдшер «екстренки» – помер у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше стало відомо, що під час повторного ракетного удару по Харкову 1 вересня отримав поранення фельдшер 4-го відділення екстреної медичної допомоги – 21-річний Євген Юрко. Як розповідала волонтерка Наталія Попова, хлопець потрапив до лікарні з уламковим пораненням голови у важкому стані. Небайдужі збирали гроші на допомогу постраждалому.

“Юрко Євген, фельдшер “швидкої” та пʼятикурсник медуніверситету, який першого вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів, помер сьогодні у лікарні. Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але…”, – написав у Telegram мер Ігор Терехов.

Читайте також:  27 людей залишаються у лікарнях після ударів по Харкову — ХОВА

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 1 вересня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. Вранці 2 вересня Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки постраждали 50 осіб, зокрема сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, стан близько половини людей – легкий.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Неординарна”: Синєгубов – куди може дійти масштабна пожежа на Харківщині
“Неординарна”: Синєгубов – куди може дійти масштабна пожежа на Харківщині
03.09.2024, 13:26
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
02.09.2024, 10:36
Четвертий день Харків під ударами: із чим пов’язує інтенсифікацію Синєгубов
Четвертий день Харків під ударами: із чим пов’язує інтенсифікацію Синєгубов
02.09.2024, 19:31
Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо
Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо
02.09.2024, 18:07
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)
02.09.2024, 18:34
На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)
На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)
02.09.2024, 18:59

Новини за темою:

12:41
Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову
22:10
У Харкові знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про КАБи
21:12
Під Ізюмом евакуація, горять 1200 га лісу: хто винен у пожежах на Харківщині
19:31
Четвертий день Харків під ударами: із чим пов’язує інтенсифікацію Синєгубов
18:34
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)

Ви читали новину: «Помер 21-річний фельдшер «швидкої» – жертва повторного удару РФ по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 12:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову – 21-річний фельдшер «екстренки» – помер у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".