27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА

Серед поранених внаслідок ударів, яких армія РФ завдала по місту з 30 серпня по 1 вересня, троє – у ​​тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому, повідомив вранці 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров’я області перебувають 27 людей, в тому числі сім дітей. Серед дорослих троє пацієнтів – у важкому стані, один – у вкрай важкому. За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою. Усім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним”, — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. Упродовж дня постійно повідомляли про збільшення кількості постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією відновили у звичайному режимі. Вранці 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки по Харкову постраждали 50 осіб, у тому числі – сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, близько половини людей – легко поранені.